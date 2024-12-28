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Трагедия на Пхукете: русская туристка должна больнице более 1 млн рублей

Трагедия на Пхукете: русская туристка должна больнице более 1 млн рублей

На Пхукете русская туристка пострадала в результате падения швеллера с грузовика. В результате она перенесла несколько операций и оказалась должна тайской больнице свыше 1 млн рублей, поскольку страховка не покрыла все медицинские расходы.

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