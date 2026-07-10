Встречу со специалистами ветстанции провели в Сергиево-Посадском колледже

В Сергиево‑Посадском колледже прошла профориентационная встреча для второкурсников. Мероприятие на тему «Популяризация государственной ветеринарной службы» организовали специалисты Сергиево‑Посадской ветеринарной станции.
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