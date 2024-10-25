В Калужской области задержана подозреваемая в краже через мобильный банк

В Малоярославецком районе Калужской области полиция раскрыла кражу телефона и денежных средств с банковского счетаВ Малоярославецком районе Калужской области полиция раскрыла кражу телефона и денежных средств с банковского счета.
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