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Царьград

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Мэрия Перми опросит горожан о работе ТОС до 17 июля

Мэрия Перми опросит горожан о работе ТОС до 17 июля

Администрация Перми проводит социологический опрос с целью изучения мнения жителей о работе территориальных общественных самоуправлений (ТОС), а также для определения уровня их осведомленности о деятельности данных структур.

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