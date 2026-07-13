Мэрия Перми опросит горожан о работе ТОС до 17 июля

Администрация Перми проводит социологический опрос с целью изучения мнения жителей о работе территориальных общественных самоуправлений (ТОС), а также для определения уровня их осведомленности о деятельности данных структур.
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