Монголия простирается на более чем полтора миллиона квадратных километров, что делает её одной из крупнейших стран мира по территории, занимая 18-е место в этом рейтинге.
Почему на территории почти всей Монголии вообще нет людей
Комментарии
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Дмитрий Гурин
У Китая своих пустынных территорий достаточно.... как и много построенных но пустых городов. Им важнее сейчас юг на не север...............
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14 час.
ГИ
Геннадий Исаков
Не везде холод. Там в южной части жаркая пустыня Гоби.
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13 час.
Alex Nemo
Вопрос почему так и не раскрыт. Автор видимо не знает что творили китайцы на протяжении почти 500 лет с этой территорией и людьми там жившими.
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55 мин.
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