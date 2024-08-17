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Почему на территории почти всей Монголии вообще нет людей

Почему на территории почти всей Монголии вообще нет людей

Монголия простирается на более чем полтора миллиона квадратных километров, что делает её одной из крупнейших стран мира по территории, занимая 18-е место в этом рейтинге.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
У Китая своих пустынных территорий достаточно.... как и много построенных но пустых городов. Им важнее сейчас юг на не север...............
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14 час.
ГИ
Геннадий Исаков
Не везде холод. Там в южной части жаркая пустыня Гоби.
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13 час.
Alex Nemo
Вопрос почему так и не раскрыт. Автор видимо не знает что творили китайцы на протяжении почти 500 лет с этой территорией и людьми там жившими.
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55 мин.

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