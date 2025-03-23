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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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31 очко и 11 подборов Карла-Энтони Таунса помогли «Нью-Йорку» выиграть у «Вашингтона»

Центровой «Никс» Карл-Энтони Таунс провел на площадке 37 минут и набрал 31 очко (10 из 20 с игры, 1 из 5 из-за дуги, 10 из 13 с линии) и 11 подборов.

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