В Дагестане состоялся фестиваль исторической реконструкции «Битва за Кавказ»

В городе Каспийск Республики Дагестан состоялся фестиваль военно-исторической реконструкции «Битва за Кавказ», приуроченный к 81-й годовщине победы в битве за Кавказ в годы Великой Отечественной войны (ВОВ).
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