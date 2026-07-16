Евросоюз через накачку Украины деньгами и оружием надеется к 2030 году истощить Россию. О новом плане ЕС рассказал бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин в заметке для журнала «Национальная оборона», статья есть в распоряжении РИА Новости.