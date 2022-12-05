Советский КВ-1 сопротивлялся до последнего

Вот довольно известное фото трофейных советских танкистов. С легкой руки сенсаторов этот советский КВ-1 назвали «Расейняй» и нарисовали по ушам известного сюжета о начале войны.
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