Урегулирование конфликта – дело Украины и РФ, заявили в Госдепартаменте США

Переговоры об урегулировании конфликта должны вестись непосредственно между Москвой и Киевом, заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс в интервью телеканалу "Мы довели людей до переговоров, они знают, чего мы требуем, но всё зависит от них", – пояснила дипломат.
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