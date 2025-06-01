Урегулирование конфликта – дело Украины и РФ, заявили в Госдепартаменте США

Переговоры об урегулировании конфликта должны вестись непосредственно между Москвой и Киевом, заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс в интервью телеканалу "Мы довели людей до переговоров, они знают, чего мы требуем, но всё зависит от них", – пояснила дипломат.