СПЧ отметил увеличение подверженности коррупции в IT-сфере

Председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабано считает, что на данный момент очаги коррупции находятся в IT сфере, ЖКХ и госзакупках.
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