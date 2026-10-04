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Чемпион Европы Новицкий: «Если бы я находился на месте Валиевой, сразу бы повесил коньки на гвоздь. А ради чего кататься?»

Чемпион Европы 2009 года в танцах на льду Сергей Новицкий  заявил, что на месте фигуристки Камилы Валиевой завершил бы карьеру.

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