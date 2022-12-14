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Финал ЧМ 2022 по футболу: дата, время, где смотреть, кто сыграет

Болельщики в предвкушении. Матч за звание чемпиона мира по футболу состоится уже в ближайшее воскресенье 18 декабря в Катаре на стадионе «Лусаил», начало в 18:00 по московскому времени.

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