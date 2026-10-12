Шагали «строем» по пустыне: хуситы показали разгром сил саудовской коалиции На «Военном обозрение» авторы и читатели нередко обсуждают то, как всё больше армий мира выносят уроки из современных вооружённых конфликтов, в первую очередь из конфликта Украины и России.