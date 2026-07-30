Советник президента Елена Ямпольская прокомментировала "черный список вузов" Пентагона, отметив, что Россия успешно обойдется без научного сотрудничества с США, сталкиваясь с попытками изоляции и добиваясь успеха в научной сфере.
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