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Царьград

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Ямпольская: Россия справится в науке без сотрудничества с США

Ямпольская: Россия справится в науке без сотрудничества с США

Советник президента Елена Ямпольская прокомментировала "черный список вузов" Пентагона, отметив, что Россия успешно обойдется без научного сотрудничества с США, сталкиваясь с попытками изоляции и добиваясь успеха в научной сфере.

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