Как исцелить денежную карму Как влияет карма на финансовую емкость человека, его денежный потенциал? Почему у многих людей постоянные проблемы с финансами? Что мешает зарабатывать больше? На вопросы редакции журнала “Фокус внимания” ответила кармолог Наталия Мищенко.