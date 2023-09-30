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Фокус внимания

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Как исцелить денежную карму

Как исцелить денежную карму

Как исцелить денежную карму Как влияет карма на финансовую емкость человека, его денежный потенциал? Почему у многих людей постоянные проблемы с финансами? Что мешает зарабатывать больше? На вопросы редакции журнала “Фокус внимания” ответила кармолог Наталия Мищенко.

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