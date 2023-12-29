Чернышенко предложил спросить Баха об Олимпийском ордене Путина

Заместитель председателя правительства Российской Федерации (РФ) Дмитрий Чернышенко признался, что ему интересно лично задать главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху вопрос, почему президенту страны Владимиру Путину не вернули Олимпийский орден.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии