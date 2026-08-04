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Аргументы недели

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«Рожалка работает» и «неполноценные люди»: как депутаты и «медийные отцы» предлагают решать демографический кризис

«Рожалка работает» и «неполноценные люди»: как депутаты и «медийные отцы» предлагают решать демографический кризис

Очередной виток абсурда прозвучал в обсуждениях демографической политики. На этот раз отличился курганский депутат Госдумы Александр Ильтяков.

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