vostokmedia

270 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Grandad
    Где купить большие счеты? Помню старушку 70 лет, главного бухгалтера, которая на счетах проверяла компьютерную програ...Отключение систем...
  • Sobering
    На гиляку ихПриморская оппози...
  • Александр
    Опрос опять "пятая колонна" проводила?Что думают хабаро...

Москвич бросит юриспруденцию ради перепродажи техники Apple в Приморье

Москвич бросит юриспруденцию ради перепродажи техники Apple в Приморье

Житель столицы, оказавшийся в данный момент в столице Дальнего Востока, рассказал, что из-за нынешних событий, он, скорее всего бросит заниматься своей профессиональной деятельностью и начнет перепродавать имеющуюся у него технику марки Apple.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх