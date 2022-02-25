Москвич бросит юриспруденцию ради перепродажи техники Apple в Приморье

Житель столицы, оказавшийся в данный момент в столице Дальнего Востока, рассказал, что из-за нынешних событий, он, скорее всего бросит заниматься своей профессиональной деятельностью и начнет перепродавать имеющуюся у него технику марки Apple.
Житель столицы, оказавшийся в данный момент в столице Дальнего Востока, рассказал, что из-за нынешних событий, он, скорее всего бросит заниматься своей профессиональной деятельностью и начнет перепродавать имеющуюся у него технику марки Apple.
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