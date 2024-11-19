Услуги парикмахеров и косметологов в этом году подорожали на 10 процентов

Цены в салонах растут в преддверии Нового года По данным Росстата, посещение парикмахерской каждую неделю становится дороже в среднем на 50 копеек, а в праздничные дни или преддверии Нового года навести порядок на голове становится очень дорого или практически невозможно.
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