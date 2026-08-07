Снежана Егорова: Громче всех кричат о патриотизме те, кто вывез семью подальше от патриотизма

Почему общество ищет врага в слабых, а не объединяется против тех, кто действительно грабит страну? Как страх и равнодушие превращают людей в соучастников собственного угнетения? В какой момент политика стала ширмой для безнаказанности элит в Украине? И почему правозащитная деятельность в Украине превращается в борьбу не с системой, а с инакомыслящими? Известная телеведущая Снежана Егорова Читать далее: https://govorit.