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Кадры штурма военными ВС РФ опорника боевиков ВСУ на красноармейском направлении

Кадры штурма военными ВС РФ опорника боевиков ВСУ на красноармейском направлении

Минобороны РФ Минобороны России опубликовало видео штурма военными ВС РФ группировки войск "Центр" опорного пункта украинских боевиков на красноармейском направлении в зоне проведения спецоперации РФ (СВО).

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