ФНС может досрочно пересмотреть действующий налоговый режим для самозанятых. Об этом сообщил замглавы ведомства Дмитрий Сатин в рамках пленарной сессии Всероссийского налогового форума Торгово-промышленной палаты (ТПП).
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