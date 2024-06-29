В Казани за сутки задержали семь пьяных водителей

В Казани 28 июня произошло 152 ДТП. По данным ГАИ города, в двух случаях есть пострадавшие. Первое ДТП произошло из-за игнорирования знака «Уступи дорогу», а второе — из-за наезда на препятствие, что привело к последующему столкновению.