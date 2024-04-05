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Горячкина одержала первую победу на турнире претенденток

Горячкина одержала первую победу на турнире претенденток

В Торонто, где проходит турнир претенденток на шахматную корону, россиянка Александра Горячкина во 2-м туре обыграла украинку Анну Музычук.

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