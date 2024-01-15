В Орловской области создан совет по реализации госпрограммы «Развитие транспортной системы»

Временно исполняющий обязанности губернатора Владимир Ивановский подписал распоряжение о создании в регионе управляющего совета по реализации государственной программы «Развитие транспортной системы Орловской области».
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