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В Орловской области создан совет по реализации госпрограммы «Развитие транспортной системы»

В Орловской области создан совет по реализации госпрограммы «Развитие транспортной системы»

Временно исполняющий обязанности губернатора Владимир Ивановский подписал распоряжение о создании в регионе управляющего совета по реализации государственной программы «Развитие транспортной системы Орловской области».

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