Виктор Кейру – о победе ЦСКА над «Локо»: «Опыт и индивидуальное мастерство сделали результат»

Бывший защитник ЦСКА Виктор Кейру в интервью «Матч ТВ» рассказал, за счет чего армейцы выиграли 4-й матч серии 1/2 финала плей-офф Лиги ВТБ у «Локомотива-Кубань» (94:84, 3-1), и отметил, что второго финалиста предсказать сложно.
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