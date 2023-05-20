«Не может привыкнуть, что журналисты интересуются не только мной»: Марина Федункив о браке с итальянцем

«Не может привыкнуть, что журналисты интересуются не только мной»: Марина Федункив о браке с итальянцем

За плечами у звезды Comedy Woman Марины Федункив огромный карьерный бэкграунд: знаменитость играла в КВН, снималась в сериалах, участвовала в телешоу и даже выпустила более десятка собственных песен.

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