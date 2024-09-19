Привычка снимать стресс алкоголем стимулирует мозг создавать новый стресс

Лечение стресса алкоголем очень быстро приводит к зависимости.Согласно заявлению врача-психиатра, нарколога и психотерапевта Сергея Анфимова, если использовать алкоголь в качестве средства для снятия стресса, то мозг вскоре начнёт сам провоцировать его.