Роспотребнадзор назвал отличия между штаммами коронавируса «омикрон» и «дельта»

Роспотребнадзор перечислил отличия между штаммами коронавируса «омикрон» и «дельта». По данным специалистов службы, при заражении омикроном, пациентов сильнее беспокоят слабость и головные боли, реже теряется обоняние и меняются вкусовые ощущения.
Роспотребнадзор перечислил отличия между штаммами коронавируса «омикрон» и «дельта». По данным специалистов службы, при заражении омикроном, пациентов сильнее беспокоят слабость и головные боли, реже теряется обоняние и меняются вкусовые ощущения.
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