Аргументы недели

97 572 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Соловьев
    Витиевато выразился чубайс: "Путин увел Россию с пути развития". Но это "путь" и готовил чубайс вкупе с госдепом.Чубайс рассказал,...
  • Владимир Соловьев
    Баба с возу - кобыле легче.Дмитрий Песков: п...
  • Владимир Соловьев
    Никаких компромиссов с НАТО: убирайтесь на исходные позиции.Столтенберг заяви...

Роспотребнадзор назвал отличия между штаммами коронавируса «омикрон» и «дельта»

Роспотребнадзор назвал отличия между штаммами коронавируса «омикрон» и «дельта»

Роспотребнадзор перечислил отличия между штаммами коронавируса «омикрон» и «дельта». По данным специалистов службы, при заражении омикроном, пациентов сильнее беспокоят слабость и головные боли, реже теряется обоняние и меняются вкусовые ощущения.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх