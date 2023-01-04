Начало 1960-х

Правая рука часто не знает, что делает внешняя правая. Консервативные правительства в период турбулентности могут столкнуться с угрозами не только с демократического фланга, но и с железными, как это было с президентом Франции Шарлем де Голлем.
Правая рука часто не знает, что делает внешняя правая. Консервативные правительства в период турбулентности могут столкнуться с угрозами не только с демократического фланга, но и с железными, как это было с президентом Франции Шарлем де Голлем.
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