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Начало 1960-х

Начало 1960-х

﻿﻿Правая рука часто не знает, что делает внешняя правая. Консервативные правительства в период турбулентности могут столкнуться с угрозами не только с демократического фланга, но и с железными, как это было с президентом Франции Шарлем де Голлем.

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