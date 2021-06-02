Привет, Серега!

Василий Петрович, а для друзей просто Вася, возвращался со смены и, увидев на лавочке свою соседку по этажу, бабу Машу, радостно с ней поздоровался: «Привет, соседка! Что случилось, почему грустим?» К Марье Васильевне он относился с нежностью.