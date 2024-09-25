Бывший психиатрический диспансер поздравил жителей Тулы с Новым годом

На здании бывшего отделения психиатрического диспансера в Туле неожиданно загорелась вывеска «С Новым годом!»На здании бывшего отделения психиатрического диспансера в Туле неожиданно загорелась вывеска «С Новым годом!» Включенную неоновую надпись на фасаде исторического здания на Демидовской заметили местные жители.
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