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Тульские новости

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Бывший психиатрический диспансер поздравил жителей Тулы с Новым годом

Бывший психиатрический диспансер поздравил жителей Тулы с Новым годом

На здании бывшего отделения психиатрического диспансера в Туле неожиданно загорелась вывеска «С Новым годом!»На здании бывшего отделения психиатрического диспансера в Туле неожиданно загорелась вывеска «С Новым годом!» Включенную неоновую надпись на фасаде исторического здания на Демидовской заметили местные жители.

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