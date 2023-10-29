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«Ноттингем Форест» сыграл четыре раза на «Энфилде» в АПЛ, каждый раз проходил тотал больше 4,5. Сегодня – 3.50

Сегодня «Ливерпуль» примет «Ноттингем» в АПЛ. С 1996 года «Ливерпуль» принимал «Ноттингем Форест» в матчах АПЛ 4 раза – и каждый раз проходил тотал больше 4,5 голов (3:2, 5:1, 4:2, 4:2), 23 гола в сумме, 16 – на «Ливерпуле», 7 – на «Форесте».

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