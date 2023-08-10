Свечная мастерская Минск. 9 идей, чтобы мастерская приносила деньги не только в праздники Существуют ли какие-либо юридические требования или разрешения, которые мне необходимо получить для работы мастерской по изготовлению свечей в Минске? Вот несколько примеров юридических требований и разрешений, которые вам, возможно, потребуется учитывать при управлении мастерской по изготовлению свечей в Минске: Регистрация бизнеса: Зарегистрируйте свою мастерскую по изготовлению свечей в качестве юридического лица в соответствующих государственных органах.