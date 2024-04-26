Политнавигатор Игорь Гиркин оказался осуждённым за оскорбление руководства России якобы потому, что надоел коллегам по ФСБ.
«А вдруг возьмут в плен» – Беляк объяснил, почему Стрелкова не отправляют на фронт
Комментарии
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Нина Попова
Поддерживаю. Надоели уже с этими попытками примирения красных с белыми. Красные сохранили Россию, а белые только пытались вернуть свои имения и за это продались антанте.
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5 час.
Нина Попова
Кумира никто не делал, но благодаря ему не сдали Донецк. Не бывает идеальных людей.
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5 час.
ЮЗ
Юрий Зиновкин
Эта мразь Гиркин самовольно оставил Славянск, когда в этом не было никакой необходимости, подставил под удар Моторолу, который тогда держал Краматорск и, тем самым вынудил Моторолу отойти. Когда он вернулся в Донецк, его за это хотели расстрелять, и лучше бы расстреляли, чтобы потом не гавкал, ничтожество.
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1 час.
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