«А вдруг возьмут в плен» – Беляк объяснил, почему Стрелкова не отправляют на фронт

Поддерживаю. Надоели уже с этими попытками примирения красных с белыми. Красные сохранили Россию, а белые только пытались вернуть свои имения и за это продались антанте.

ЮЗ

Юрий Зиновкин

Эта мразь Гиркин самовольно оставил Славянск, когда в этом не было никакой необходимости, подставил под удар Моторолу, который тогда держал Краматорск и, тем самым вынудил Моторолу отойти. Когда он вернулся в Донецк, его за это хотели расстрелять, и лучше бы расстреляли, чтобы потом не гавкал, ничтожество.