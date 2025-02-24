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Царьград

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В 18:13 всё окончательно изменилось. Один жест Зеленского рассказал больше, чем слова

В 18:13 всё окончательно изменилось. Один жест Зеленского рассказал больше, чем слова

23 февраля и.о. президента Украины Владимир Зеленский провёл очередной форум с пресс-конференцией. В 18:13 он отвечал на вопрос прессы и одним жестом показал, что всё окончательно изменилось.

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Комментарии
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М
ММ
&quot;перед вопросом консервативного издания The New York Post Зеленский и вовсе трясущимися руками опрокинул стакан с водой.&quot; Киноэпопея &quot;Освобождение&quot;. Там в последней серии у Гитлера тоже тряслись руки, и он с трудом налил воду в стакан...
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