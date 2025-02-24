В 18:13 всё окончательно изменилось. Один жест Зеленского рассказал больше, чем слова

М

ММ

"перед вопросом консервативного издания The New York Post Зеленский и вовсе трясущимися руками опрокинул стакан с водой." Киноэпопея "Освобождение". Там в последней серии у Гитлера тоже тряслись руки, и он с трудом налил воду в стакан...