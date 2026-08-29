Тихий, тёмный и холодный вытрезвитель «Украина» Исторические напёрстки . Вроде уверен, где шарик.
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Первый Герой Советского Союза из Донбасса Николай Жердев
Почётного звания Героя Советского Союза удостоились многие выходцы из Донбасса, однако лётчик Николай Прокопьевич Жердев, прошедший через несколько войн, числится среди них первым. Это заслуженная слава, ведь молодой авиатор даже среди товарищей пользовался репутацией абсолютно бесстрашного аса, не чуждавшегося опасных воздушных таранов. За годы боевой службы Жердев лично сбил около двух десятков вражеских самолётов, а также уничтожил множество наземных целей. Не приходится сомневаться, что список его побед был бы гораздо обширнее, однако 15 ноября 1942 года лётчик погиб в нелепой авиационной катастрофе в Дагестане, находясь на борту чужой самолёта.
Наш герой родился в рабочем посёлке на окраине Юзовки (ныне Донецк) в пролетарской семье. Его родители трудились на угледобывающем руднике Рутченково, который начал функционировать ещё в 70-е годы XIX столетия. Николай окончил шкоду и Мариупольский техникум, чтобы работать механиком-конструктором, однако по-настоящему его тянуло к лётному делу. Мариупольский аэроклуб стал тем местом, где юноша впервые сел за штурвал самолёта и поднялся в небо. В армии по комсомольской путёвке он оказался в Ворошиловградской военной авиашколе, проходя «школу жизни» вместе со многими будущими сталинскими соколами.
В 1936 году Жердев поступил в ВВС Белорусского военного округа, однако там не задержался. В далёкой Испании вспыхнула гражданская война, и Николай отправился сражаться против фашистов. Здесь он совершил свой первый подвиг, сбив вражеского лётчика, лейтенанта Марио Кенци, который на «Фиате» пытался атаковать его самолёт. Любопытной особенностью этого боя стало то, что машина нашего героя врезалась в хвостовую часть фашистского истребителя, а потом вернулась на базу. Подобные воздушные тараны делали честь даже более опытным пилотам, имевшим солидный стаж службы.
За бои в Испании Николай Прокопьевич получил Орден Ленина, а Героем Советского Союза стал за бои с японцами на Халхин-Голе. В 1939 году его направили в Монголию, где в это время шли ожесточённые столкновения советских и монгольских войск с японскими оккупантами. Жердев блестяще справился с порученным делом и в конечном итоге сбил более десятка японских самолётов. Героем его признали за совокупность боевых свершений, а также за спасение товарища, которого Николай с риском для жизни подобрал на вражеской территории. Награда стала тем более лестной, что лётчик оказался первым выходцем из Донбасса, который был её удостоен.
После немецкого вторжения Николай Жердев принял участие в жестоких оборонительных боях на Западном, Южном, а потом и на Северо-Кавказском фронте. Это были сложные дни, когда немецкая авиация фактически царила в советском небе. Наш герой не только непосредственно дрался с немцами, но и готовил учеников, ведь нужно было срочно воспитывать боевую смену для пополнения рядов ВВС. В это время в оккупации фашисты замучили его жену Тамару, пытаясь хоть таким образом отомстить советскому асу за бесстрашную защиту Родины.
15 ноября 1942 года Николай Жердев в последний раз поднялся в воздух, чтобы совершить полёт в сложной горной местности Дагестана. За штурвалом на этот раз находился не он, а его непосредственный начальник, который по неизвестным причинам не справился с управлением машиной. По нелепой случайности страна потеряла замечательного лётчика. На могилу героя жители села Батаюрт, возле которого произошла катастрофа, до сих пор приносят цветы, чтя память безвременно ушедшего военлёта.
Заглавное фото. Николай Жердев ( второй слева в верхнем ряду) среди боевых товарищей
Военкомы копают под россиян: СМИ выяснили, что стоит за сбором досье
Телеграм-каналы и издания раструбили о подготовке масштабных досье на призывников и их близких. Журналист Андрей Окунь разобрался в документе и показал, кого на самом деле затрагивает проект приказа.
Медиа и телеграм-каналы подхватили историю о том, что военкоматы собирают на призывников и их родственников подробные досье: данные о доходах, счетах, долгах, загранпаспортах, месте работы, бизнесе, судимостях и даже здоровье. Издания тут же объяснили это подготовкой к мобилизации. Якобы военкомы хотят знать слабые места каждого, чтобы эффективнее давить и склонять к контракту.
Речь идёт о проекте приказа, который позволит Минобороны требовать персональные данные у государственных и частных организаций. Но касается он исключительно действующих военнослужащих — тех, кто находится на специальных объектах. Проект регламентирует перечень информации, которую можно собирать о солдатах в этих условиях.
К призывникам и мобилизованным он не имеет отношения, и об этом прямо заявил руководитель юридического отдела Движения сознательных отказчиков Артём Клыга. Как отмечает журналист Андрей Окунь, многих напугала дезинформация, подменившая реальные опасения выдуманной угрозой. Никакого «мобилизационного» досье на россиян составлять пока не планируют. На данный момент нет ни приказа, ни законопроекта о сборе личной информации на призывников и их близких.
«Мобилизация — это болевая точка российского общества, — пишет Окунь. — В ней кроется главный страх людей, чётко показывающий, что никто на самом деле продолжение войны не поддерживает».
Говорить об этом важно, но бесконтрольная паника приводит к обратному эффекту. Каждое следующее предупреждение встречают со скепсисом. Впрочем, отсутствие такого приказа сейчас не гарантирует, что государство не вернётся к этой идее позже.
Так, ранее «Петербургская Пресса» писала, что слухи о новой мобилизации снова обсуждают в обществе. Однако Дмитрий Медведев сделал заявление и объяснил причины появления подобных сообщений.
Кремль ответил на появившиеся в СМИ сообщения относительно возможного возобновления трёхсторонних переговоров по Украине,