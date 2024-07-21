В Сольвычегодске прошёл арт-фестиваль имени Козьмы Пруткова

Фестиваль, который впервые состоялся почти четверть века назад, ежегодно собирает знатоков художественного словаФестиваль, который впервые состоялся почти четверть века назад, ежегодно собирает знатоков художественного словаСо временем фестиваль развивался, добавляя новые формы и творческие находки.
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