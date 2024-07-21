Регион 29
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регион 29

5 подписчиков

В Сольвычегодске прошёл арт-фестиваль имени Козьмы Пруткова

Фестиваль, который впервые состоялся почти четверть века назад, ежегодно собирает знатоков художественного словаФестиваль, который впервые состоялся почти четверть века назад, ежегодно собирает знатоков художественного словаСо временем фестиваль развивался, добавляя новые формы и творческие находки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх