Ferrari показала создание двух специальных суперкаров 296 GTS в честь США

В 2024 году марка Ferrari отмечает своёт 70-летие официального присутствия на рынке Северной Америке — в честь круглой даты на одном из важнейших для итальянского бренда рынков компания подготовила несколько особенных событий.
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