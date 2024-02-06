Байден призвал конгрессменов проголосовать за выделение денег Украине

Президент США Джо Байден во вторник, 6 февраля, в своем обращении к Конгрессу США призвал одобрить законопроект о национальной безопасности, включающий себя укрепление границы США, а так же помощь Украине и Израилю, – сообщают СМИ.
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