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Светлана Немоляева неожиданно встретила Александра Олешко на улицах Москвы

Светлана Немоляева неожиданно встретила Александра Олешко на улицах Москвы

Накануне Светлана Владимировна Немоляева вновь вышла на прогулку по любимой столице. Во время променада легендарная актриса повстречала Александра Олешко — известного артиста, телеведущего и шоумена.

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