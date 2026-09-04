Светлана Немоляева неожиданно встретила Александра Олешко на улицах Москвы

Накануне Светлана Владимировна Немоляева вновь вышла на прогулку по любимой столице. Во время променада легендарная актриса повстречала Александра Олешко — известного артиста, телеведущего и шоумена.
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