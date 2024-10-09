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Запад готовит бандеровцам новые фронты против России

Запад готовит бандеровцам новые фронты против России

Global Look Press/Handout/ZUMAPRESS.com Служба внешней разведки России зафиксировала многочисленные контакты эмиссаров ГУР минобороны Украины с лидерами незаконных вооруженных формирований и террористических группировок в Сирии, заявил директор СВР Сергей Нарышкин на 55-м заседании заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Астане.

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