Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 761 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Гусева
    Может, Алаудинова лучше поставить во главе Генштаба? Во всяком случае, будет известна реальная картина на фронте...Генерал Алаудинов...
  • Татьяна Корнилова
    Нет доверия американским учёным. У них больше половины полных, это мягко сказано, страдающих ожирением людей. Вот у ...Прошло исследован...
  • Евгений Дудко
    за этих депутатов вероятно голосовали марсиане а не росиянеДетям мигрантов п...

Возмездие за убийство русского генерала. Как надо действовать, уже обозначил Путин: "Где поймаем - там и будем мочить"

Возмездие за убийство русского генерала. Как надо действовать, уже обозначил Путин: "Где поймаем - там и будем мочить"

Роман Шкурлатов просчитал, будет ли возмездие со стороны России за убийство русского генерала. Эксперт указал, что то, как надо действовать, ранее уже обозначил Владимир Путин: "Где поймаем - там и будем мочить".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх