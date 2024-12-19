Возмездие за убийство русского генерала. Как надо действовать, уже обозначил Путин: "Где поймаем - там и будем мочить"

Роман Шкурлатов просчитал, будет ли возмездие со стороны России за убийство русского генерала. Эксперт указал, что то, как надо действовать, ранее уже обозначил Владимир Путин: "Где поймаем - там и будем мочить".
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