В министерстве сельского хозяйства Якутии исправили ситуацию с просроченным подарком для 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Таисии Хромовой.
Минсельхоз Якутии заменил испорченный подарок ветерану в честь Дня Победы
Комментарии
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Наталья Гришина
А сами икру жрут!
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1 час.
Grandad
Чем заслужила звание ветерана войны женщина, которой в 1945 году было 16 лет? Про подвиги детей в военные годы надо знать нынешнему поколению.
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25 мин.
Grandad
Не думаю, что такой просроченный продукт попал к одному ветерану. Просто другие могли не заметить и пострадать. Нужна тщательная независимая проверка.
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23 мин.
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