Мода и Шоу-бизнес
ГлавнаяОдеждаОбувьАксессуарыКрасотаПсихология
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мода и Шоу-бизнес

53 505 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Grandad
    Не думаю, что такой просроченный продукт попал к одному ветерану. Просто другие могли не заметить и пострадать. Нужна...Минсельхоз Якутии...
  • Grandad
    Чем заслужила звание ветерана войны женщина, которой в 1945 году было 16 лет? Про подвиги детей в военные годы надо з...Минсельхоз Якутии...
  • Elena Dmitrieva
    Клип и правда дурацкий. Да и Валерия орет каким-то заполошным голосом. Не смогла слушать более 10 с. Впрочем, я ее ор...Телеведущий Михаи...

Минсельхоз Якутии заменил испорченный подарок ветерану в честь Дня Победы

Минсельхоз Якутии заменил испорченный подарок ветерану в честь Дня Победы

В министерстве сельского хозяйства Якутии исправили ситуацию с просроченным подарком для 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Таисии Хромовой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Наталья Гришина
А сами икру жрут!
Ответить
1 час.
Grandad
Чем заслужила звание ветерана войны женщина, которой в 1945 году было 16 лет? Про подвиги детей в военные годы надо знать нынешнему поколению.
Ответить
25 мин.
Grandad
Не думаю, что такой просроченный продукт попал к одному ветерану. Просто другие могли не заметить и пострадать. Нужна тщательная независимая проверка.
Ответить
23 мин.
наверх