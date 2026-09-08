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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер «Порту» Фарьоли о судействе в игре с «Сити»: «Фол Гехи – на красную, и Гвардиол сорвал атаку, уже имея желтую. Возможность играть против 10 или 9 человек могла бы все изменить»

Главный тренер «Порту»  Франческо Фарьоли считает, что уже первый тайм « Манчестер Сити » должен был заканчивать в меньшинстве.

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