Холод в аварийных домах в Петрозаводске привлек внимание Бастрыкина

СКР заинтересовался жалобами жителей карельской столицы на холод в квартирах, теперь проведут проверку Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил провести проверку информации о возможных нарушениях прав жителей аварийных домов в Карелии.
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