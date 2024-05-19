Завершились съёмки “Как приручить дракона” – фильм выйдет 13 июня 2025-го года ...

Завершились съёмки “Как приручить дракона” – фильм выйдет 13 июня 2025-го годаРежиссер Дин ДеБлуа в соцсетях сообщил о завершении съёмок предстоящего фильма “Как приручить дракона” – съемки проходили в Белфасте, Северной Ирландии, и заняли у съемочной команды 85 дней.
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