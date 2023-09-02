"За сценой все плакали" - Костомаров впервые вышел на лед во время завершения шоу Авербуха в Сочи

ВераВерная

Какая же огромная сила воли и мужество у Романа! Из, казалось, безнадежной ситуации он вышел победителем, не сломался, не потерял желание жить! Огромная заслуга в этом его жены Оксаны Домниной, и той поддержки всех неравнодушных людей, которую ему оказали. Костомаров совершил настоящий человеческий подвиг! Браво!