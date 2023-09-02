"За сценой все плакали" - Костомаров впервые вышел на лед во время завершения шоу Авербуха в Сочи
Романа Костомарова, в первый раз после того, как ему ампутировали стопы и кисти рук, увидели зрители на шоу, проводившемся в городе Сочи.
Комментарии
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Какая же огромная сила воли и мужество у Романа! Из, казалось, безнадежной ситуации он вышел победителем, не сломался, не потерял желание жить! Огромная заслуга в этом его жены Оксаны Домниной, и той поддержки всех неравнодушных людей, которую ему оказали. Костомаров совершил настоящий человеческий подвиг! Браво!
👍👍👍👍👍😇🙏удачи им во всём!!!
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