Камикубо: Япония не потребует извинений США, будучи под ядерным зонтиком

Эксперт в области политических наук профессор университета Рицумэйкан Масато Камикубо заявил, что японская сторона не в состоянии критиковать Соединённые Штаты за атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки и требовать каких-либо извинений, так как находится в тотальной зависимости от США, особенно это подчинение Вашингтону видно в вопросе безопасности.