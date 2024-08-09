Камикубо: Япония не потребует извинений США, будучи под ядерным зонтиком

Эксперт в области политических наук профессор университета Рицумэйкан Масато Камикубо заявил, что японская сторона не в состоянии критиковать Соединённые Штаты за атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки и требовать каких-либо извинений, так как находится в тотальной зависимости от США, особенно это подчинение Вашингтону видно в вопросе безопасности.
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